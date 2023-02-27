Как информирует «НБН», Юрий Бутусов в Телеграм обнародовал видео, где можно увидеть тела убитых российских боевиков частной военной кампании «Вагнер».

В посте к своему видео журналист написал:

«Разбросанные по земле тела наемников частной военной кампании «Вагнер» — это кадры совместной работы «Команда-выстрел» и минометов 1-го мехбата 3 ОШБр».

Исходя из обнародованного видео, на земле можно увидеть тела семнадцати наемников.

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