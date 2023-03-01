Как реагируют на такие неоднозначные действия в правительстве США, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «Bloomberg».

В соответствии с информацией издания, из глубин было поднято от 6 до 10 танков, которые находились на затонувших американских грузовых кораблях SS «Thomas Donaldson» и SS «Ballot», включая танки «Sherman», M3 «Lee» и целый состав. В последних так называемых «спасательных работах», которые проходили в октябре 2022-го года, участвовало российское крановое судно «КИЛ-143».

Отметим, что флот России был замечен в «эвакуации» техники именно с тех американских кораблей, которые после начала ВМВ курсировали между Советским Союзом, Великобританией и США, когда доставляли «ленд-лиз». И хотя эти корабли считаются гражданскими, в Морском тресте морской археологии (MAST) потребовали относиться к ним как к военным могилам:

«Это общие военные захоронения. Люди погибли в общем стремлении победить фашизм. Значит, вы должны оставить их в покое».

По словам представителя Командования военно-морской истории и наследия США Яна Макконахи, военно-морской флот РФ поднимает затонувшую технику не получив никакого согласия от правительства США, которому и принадлежат затонувшие корабли конвоев. То есть, Российская Федерация попросту игнорирует международные законы, касающиеся обязательного получения разрешения на разборку или частичный демонтаж кораблей.

Стоит напомнить, что еще в октябре 2004-го года, в Вашингтоне приняли закон, который защищает как имущество на любых затонувших кораблях, так и сами суда, если те находятся в водах США. Одна в РФ на это ответили в своем стиле: «все затонувшие военные корабли и правительственные самолеты остаются собственностью государства, под флагом которого они были».

Ранее мы писали, что в ОК «Юг» предупредили об угрозе ракетных ударов — россияне вывели в Черное море носитель «Калибров».