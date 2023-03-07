На своем YouTube-канале Жданов рассказал, что в Бахмуте по-прежнему сложная ситуация, ВСУ сдерживают наступление армии Путина, однако оккупанты атакуют непрерывно и пытаются взять город в кольцо, информирует «НБН».

По словам эксперта, самое страшное то, что полукольцо, которое формируют вражеские войска, очень широкое. Коридор на западной окраине Бахмута, который остается под контролем защитников, составляет 5 километров.

Жданов отметил, что сейчас ситуация напоминает Дебальцевскую операцию – одно из самых больших столкновений на Донбассе до 24 февраля 2022 года.

Эксперт охарактеризовал ситуацию в Бахмуте как устрашающую, поскольку полукольцо постепенно сжимается и удержание населенного пункта – вопрос времени.

По мнению Жданова, скорее всего, украинским военным придется выйти из города. Однако главное, чтобы не произошел наихудший сценарий, когда защитникам придется прорываться из окружения с боевыми столкновениями.

Напомним, в Госдепе США озвучили истинные мотивы россиян по захвату Бахмута.