О том, на какую станцию в Беларуси прибыли эшелоны с российскими оккупантами, а также когда и что зафиксировали активисты, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал мониторинговой группы «Білорускі Гаюн».

Во вторник, 7-го марта, к железнодорожному вокзалу Осиповичи-1 в Могилевской области РБ, подошли два эшелона с военной техникой и «живой силой» из России.

Первый из поездов отправился 6-го марта, со станции Бекасово-Сортировочная в Московской области РФ. Состав был сформирован из 47 вагонов, и из них:

в 5 пассажирских перевозят личный состав — приблизительно 250 человек;

в 3 крытых грузовых — снаряжение;

на 39 платформах — военная техника(из нее — 18 единиц 152- миллиметровых гаубиц «Мста-Б»).

Второй эшелон тоже отправили 6-го марта, но из Вязьмы в Смоленской области РФ. Состав был сформирован из 49 вагонов, и из них:

в 4 пассажирских перевозят личный состав — приблизительно 200 человек;

в 5 крытых — снаряжение;

на 40 платформах — колесная и гусеничная военная техника.

Ранее мы писали, что Резников рассказал, достаточно ли для ВСУ количества боеприпасов, предложенного Евросоюзом.