В интервью «ТСН» Свитан отметил, что именно деньги – важнейший ресурс для ведения боевых действий. По его прогнозу, уже к лету из-за санкционного удара по России у оккупантов начнутся серьезные проблемы с финансами, информирует «НБН».

«Питающая войну кровь закончится», — анонсировал полковник.

Эксперт отметил, что как РФ будет действовать без средств, зависит только от нее, не исключен сценарий полного распада «империи».

При этом есть ресурс, который у «второй армии мира» не закончится, по мнению Свитана, никогда – живая сила. Командование путинских войск может ежемесячно пополнять ряды оккупантов новым пушечным мясом по 100 000 человек.

Такая же ситуация в ВС РФ обстоит и с техникой, ее элементы россияне могут изготавливать даже в условиях санкционного давления. Поэтому эти запасы путинских войск полностью исчерпать не удастся.

Напомним, что Кремль использует страны третьего мира для получения необходимых технологий, чтобы продолжать войну.