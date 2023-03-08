Как информирует «НБН», видео было опубликовано телеграм-каналом «СтратКом ЗСУ». На кадрах запечатлен точный сброс боеприпасов на оккупантов.

В комментарии к своей публикации автор написал:

«Ганяли оккупантов по полю, как тараканов. Для российских захватчиков первые дни весны оказались совсем не теплыми, ведь они попали на глаза аэроразведчика одного из батальонов 103-й бригады. Вся эта бродячая банда была разогнана всего двумя точными сбросами оператора БПЛА. Как минимум четверо из этих оккупантов в строй вернуться вовсе не скоро. Хотим предостеречь незваных гостей в который раз: вам не удастся укрыться от наказания. Убирайтесь с нашей земли!».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты РФ расстреляли безоружного украинского военного.