Киевский международный институт социологии выяснил, что 52% украинцев выступают против того, чтобы дети в школах изучали русский язык, информирует «НБН».

В то же время 42% участников соцопроса считают, что нужно сохранить преподавание русского языка для школьников. При этом большинство из них считают, что на изучение этого языка нужно отводить меньше или столько же времени, чем на другие иностранные.

В то же время 3% респондентов убеждены, что русский нужно изучать на уровне с украинским, а 6% опрошенных считают, что русскому школьники должны уделять больше времени, чем другим иностранным языкам.

Результаты соцопроса показали, что количество украинцев, которые выступают за исключение русского языка из школьной программы, возросло в каждом регионе.

Также социологи КМИС выяснили, как украинцы отреагировали на коррупционный скандал в Министерстве обороны.