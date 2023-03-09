О том, что принудительные эвакуационные меры в отношении несовершеннолетних украинцев являются лишь добавочным инструментом в рамках обязательной эвакуации, которая сейчас началась в Донецкой области, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Вице-премьер-министра Ирины Верещук, опубликованное в официальном Telegram-канале Минреинтеграции Украины.

В частности, никакое физическое принуждение не состоится в том случае, если хотя бы один из родителей не откажется, и даст добровольное согласие на сопровождение своего ребенка в период проведения стандартных эвакуационных мероприятий. Кроме того, принудительная эвакуация детей без разрешения членов семьи, соответствует нормам действующего законодательства Украины.

Помимо вышенаписанного, следует знать, что согласно ст. 166 «УК Украины», любой из родителей может быть привлечен к уголовной ответственности, если сознательно подвергает своего ребенка физической опасности.

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