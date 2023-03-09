Как информирует «НБН», соответствующее видео было опубликовано телеграмм-каналом «WarLife 18+ Россия Украина Война».

На видео можно увидеть, как в ночное время в разных местах дислокации российских военных в Донецкой области оккупанты начинают бегать с места на место по причине сброса оператором украинского дрона мин.

Впоследствии, как можно увидеть на видео, множество захватчиков РФ как минимум получили серьезные увечья.

В комментарии к обнародованному видео ресурс написал:

«Ночная работа украинского дрона с тепловизором в Донецкой области».

Напомним, ранее в Сети появились кадры атаки украинского дрона на боевую машину и пехоту россиян.