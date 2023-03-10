Как информирует «НБН», соответствующее видео применения умной бомбы JDAM американского производства бойцами Вооруженных сил Украины опубликовал телеграм-канал FLASH UA.

В комментарии к опубликованному видео ресурс написал:

«Кадры первого применения со стороны Вооруженных сил Украины американской умной бомбы JDAM в районе Бахмута. Видео было снято предварительно в январе».

Насколько известно, умная бомба Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM) имеет способность поражать цели в 72 километрах от точки, где ее сбрасывают.

Напомним, ранее в Сети появилось видео пуска ракет с российского военного корабля по украинским городам.