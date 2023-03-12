Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на отчёт ISW и данные Генштаба Украины.

В отчёте Генерального штаба Украины идется о том, что за последние сутки российские военные совершали несколько наземных атак, но продвинуться на каком-либо участке линии фронта им не удалось.

Помимо этого, уже в ISW сообщили о том, что наёмники частной военной компании «Вагнер» не имеют больших возможностей продвинуться в Бахмуте, так как они зажаты в промышленных районах города.

В Генштабе Вооружённых сил Украины сообщили о том, что за последние 24 часа украинским военным удалось отбить несколько атак, в том числе и атаку на сам город Бахмут, а также на населенные пункты Дубово-Васильевка, Богдановка и прочее.

Напомним, что ранее в Институте изучения войны сообщали о том, что бои уже идут в самом центре Бахмута.