Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на аккаунт Госпогранслужбы Украины в телеграм-канале.

Как говорится в источнике, пограничникам из Беларуси не понравилось, что украинские коллеги на границе повесили манекен в форме армии Российской Федерации и назвали его Валерой. Белорусы считают, что таким образом украинская сторона пытается их запугать.

Кроме того, один из представителей Мозырского пограничного отряда заявил, что украинские пограничники говорят, что манекен — это якобы убитый под Киевом российский военнослужащий. Помимо этого белорусы жалуются на то, что украинские военные портят их инфраструктуру, оскорбляют, показывают неприличные жесты, а также угрожают им.

Официальные представители ГПСУ Украины ответили, что они не угрожают белорусским пограничниками, а просто «намекают».

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко грубо оскорбил украинского лидера Владимира Зеленского.