О том, когда международная судебная инстанция сможет добиться выдачи ордеров на арест подозреваемых, и в чем особенность этих открытых дел, пишет «НБН», ссылаясь на материал The New York Times.

Указанные уголовные производства являются первыми международными обвинениями, которые выдвинуты Кремлю с момента начала войны РФ против Украины. Возбуждение стало возможно только спустя несколько месяцев работы специальных следственных групп. В материалах дел подчеркивается — страна-агрессор умышленно похищала украинских детей и подростков, после чего отправляла несовершеннолетних в российские «лагеря перевоспитания». Кроме того, отдельным пунктом идет информация о намеренных ударах Москвы по объектам гражданской инфраструктуры в Украине.

По словам главного прокурора Карима Хана, необходимо поначалу направить собранные обвинения группе судей в рамках досудебного производства. После этого, в суде должны решить, соблюдены ли все правовые нормы для того, чтобы выдать ордера на арест, или все же следователям нужно предоставить дополнительные доказательства.

Отметим, что все еще нет полных сведений, касательно того, кому из россиян суд планирует предъявить обвинения по каждому делу. Также, по мнению некоторых дипломатов и экспертов, существует вероятность предъявления обвинительных актов напрямую Владимиру Путину, так как суд не принимает иммунитет главы РФ в делах, которые связаны с военными преступлениями/преступлениями против человечности/геноцидом.

Ранее мы писали, что директор ЦРУ заявил, что Путин верит в свою победу в долгосрочной перспективе.