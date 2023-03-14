Спикер ОК «Юг» сообщила, что путинские войска продолжают наносить удары по Херсонской области, в частности по левому берегу, где сами дислоцируются.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Гуменюк, россияне понимают, что украинские защитники продолжают их «вычищать». ВСУ стараются отбросить оккупантов, чтобы уменьшить количество обстрелов правобережья Херсонщины.

Кроме того, «освободители» ведут подготовку к очередному «жесту доброй воли» в области. Коллаборанты пытаются уехать из региона, прихватив с собой документацию и награбленное, что свидетельствует о намерении россиян вскоре оставить левый берег Херсонской области.

Напомним, руководитель пресс-центра ОК «Юг» высказалась об эффективности применения оккупантами фальш-целей.