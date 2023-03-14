Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина«, об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, уже три страны дали свое согласие на участие в «корабельной коалиции». Речь идет о Великобритании, Бельгии и Нидерландах. В частности, на брифинге в Медиацентре «Украина-Одесса» он отметил:

Сейчас популярность приобретает тренд на создание тех или иных коалиций в интересах Украины. Сперва была «танковая коалиция», еще раньше – «авиационная коалиция». И теперь уже создается «корабельная коалиция». Сегодняшнее объявление Нидерландами о предоставлении минных тральщиков (охотников на мины) позволяет нам говорить, что создается «корабельная коалиция».

Также министр добавил, Великобритания уже передала два минных тральщика, на которых уже официально находятся украинские экипажи и поднят флаг ВМС ВСУ.

Напоследок, глава Минобороны добавил:

По крайней мере, три страны (плюс Бельгия) уже являются участницами «корабельной коалиции».

Напомним, ранее Резников рассказал о количестве боеприпасов, которое предложил Украине Европейский Союз.