Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина«, об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, уже три страны дали свое согласие на участие в «корабельной коалиции». Речь идет о Великобритании, Бельгии и Нидерландах. В частности, на брифинге в Медиацентре «Украина-Одесса» он отметил:
Сейчас популярность приобретает тренд на создание тех или иных коалиций в интересах Украины. Сперва была «танковая коалиция», еще раньше – «авиационная коалиция». И теперь уже создается «корабельная коалиция». Сегодняшнее объявление Нидерландами о предоставлении минных тральщиков (охотников на мины) позволяет нам говорить, что создается «корабельная коалиция».
Также министр добавил, Великобритания уже передала два минных тральщика, на которых уже официально находятся украинские экипажи и поднят флаг ВМС ВСУ.
Напоследок, глава Минобороны добавил:
По крайней мере, три страны (плюс Бельгия) уже являются участницами «корабельной коалиции».
Напомним, ранее Резников рассказал о количестве боеприпасов, которое предложил Украине Европейский Союз.