О том, почему стоимость электричества для населения вскоре может быть повышена, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы Министерства энергетики Украины Николая Колесника, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Колесника, стоимость электричества для бытовых потребителей должна перекрывать расходы госкомпаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», позволив им обеспечивать собственные генерирующие мощности, чтобы энергосистема имела требуемую выработку энергоресурса.

В частности, постоянное возникновения вопроса, касающегося поднятия тарифа, объясняется двумя факторами:

первый — регулярность поступлений от населения согласно текущему тарифу;

второй — фактическая возможность покрывать весь объем расходов для своевременного выполнения всех необходимых технических мероприятий (восстановление энергообъектов), гарантирующих внутреннюю электрогенерацию, без импорта из систем сопредельных стран.

Впрочем, замглавы Минэнерго не привел расчетов обновленного тарифа, позволяющего госкомпаниям покрывать расходы.

Ранее мы писали о том, что в Раде называли наиболее вероятный размер нового тарифа на электроэнергию.