В пресс-службе ГУР МОУ заявили, что наемники из Непала, которые закреплены за в/ч 29328 армии страны-агрессора, начали массово самовольно оставлять место военной службы, информирует «НБН».

Сообщается, что причинами дезертирства непальцев являются огромные потери путинских войск из-за «мясных штурмов», жестокое отношение полевых командиров, внесудебные казни за отказ выполнять приказы, а также отсутствие обещанных выплат за участие в боевых действиях.

Группы российских оккупантов активно разыскивают беглецов во временно захваченных населенных пунктах, в частности на Луганщине. Однако попытки «освободителей» вернуть непальских наемников в свои ряды не приносят результата.

Руководству воинской части приходится объяснять в рапортах самовольное оставление места службы иностранными гражданами. В докладах командование указывает абсурдную причину дезертирства непальцев – наемники якобы уезжают на родину, где их могут привлечь к ответственности, из-за землетрясения.

У Буданова отмечают, что желание непальцев заработать на войне против Украины «легкие» деньги стало для них ловушкой без возможности безопасного выхода.

Ранее в ГУР МОУ назвали количество дезертиров в путинских захватнических войсках.