О том, как Папа Римский Франциск призывает к соблюдению «уважения» касательно религиозных объектов после разрыва договоренностей по использованию УПЦ МП Киево-Печерской Лавры, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Sky News.

В частности, Франциск записал свое еженедельное обращение, в котором настойчиво попросил не только РФ, но и Украину, проявлять всестороннее уважение к религиозным святыням, а также похвалил людей, посвящающих всю свою жизнь молитвам, «независимо от того, какой они конфессии».

Отметим, что не так давно, от российского патриарха Кирилла было направлено жалобное сообщение как Папе Римскому, так и прочим религиозным лидерам, по причине так называемого «притеснения» монахов УПЦ МП, с акцентом на выселение российских коллаборационистов из Киево-Печерской Лавры.

Кроме того, стоит напомнить — в начале минувшего декабря, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра была официально зарегистрирована как монастырь, входящий в состав Православной церкви Украины. Таким образом, договор о пользовании УПЦ МП Киево-Печерской Лавры, будет расторгнут с 29-го марта этого года.

Ранее мы писали, что Папа Римский рассказал о попытке встретиться с Путиным в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.