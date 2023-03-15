Как информирует «НБН», некоторые детали об этом в Телеграм рассказал народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Дословно из обнародованного Гончаренком сообщения:

Турция откроет Босфор для Соединенных Штатов Америки для того, чтобы они смогли забрать сбитый беспилотник MQ-9 Reaper! Другими словами Российская Федерация сбила БПЛА США для того, чтобы в водах Черного моря появились американские корабли.

Здравствуйте, комбинатор Путин. Это просто гениально. Такая вот победа. А российские корабли, кстати, так и не пустят снаружи.

Ну, вы вообще поняли? Вчера буквально они здорово радовались о том, что россияне победили «НАТУ», сбив целый беспилотник. А уже сегодня американский флот получил разрешение войти в Черное море.