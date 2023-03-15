Как информирует «НБН», после заявлений американской стороны о том, что американский БПЛА был сбит российским боевым самолетом в результате столкновения, телевизионный канал CBS смоделировал кадры, как все произошло.

На обнародованном видео можно увидеть, как низко над морем летит американский беспилотник. В какой-то момент под ним начинают один за другим пролетать российские истребители. И один из них в этот момент зацепил хвостовой частью беспилотник, в результате чего MQ-9 Reaper упал в воду Черного моря.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Министерства обороны России относительно падения американского БПЛА MQ-9 Reaper в воды Черного моря.