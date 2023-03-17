Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на комментарий Романа изданию «Радио Свобода«.

В своём заявлении Роман рассказал о том, что в действительности украинская армия несёт большие потери в войне против РФ. Каждый день есть и погибшие и раненые.

Но, как отметил Костенко, скорее всего, данные издания The Washington Post о том, что потери ВСУ могут составлять около 120 тысяч являются неправдивыми.

Роман Костенко, который на данный момент защищает Украину на фронте прокомментировал это тем, что каждый день он видит ситуацию на фронте своими глазами и если предположить, что по официальным данным каждый день гибнет 500-600 российских военных, то украинских защитников гибнет в десятки раз меньше, соответственно таких потерь в ВСУ быть не может.

Напомним, что временем ранее в сети появились кадры ликвидации российских военных на бахмутском направлении.