В эфире национального телемарафона спикер пресс-центра сообщил, что путинские оккупационные силы регулярно пытаются окружить Авдеевку. По этой причине город в ближайшее время может стать «новым Бахмутом», как считают западные аналитики, информирует «НБН».

По словам Дмитрашковского, несмотря на сложную ситуацию в Авдеевке, у оккупантов, которые идут в атаку на этом направлении, дела идут плохо, в частности, позавчера россияне использовали последние резервы, которые имели.

Только за прошедший день путинские оккупационные войска потеряли около трех рот личного состава во время штурма города. Украинские защитники успешно отстаивают позиции, поскольку «освободители» совершают однотипные прогнозируемые атаки.

Напомним, военный эксперт констатировал большой провал наступления путинской армии на Бахмут.