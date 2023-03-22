Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ», в своем ТК-канале так называемый «губернатор» оккупированного россиянами Севастополя Михаил Развожаев написал:

Рано утром наш флот отразил атаку бепилотников врага. В общей сложности к этому времени были уничтожены три объекта. Они предприняли попытку проникнуть в бухту. Наши моряки открыли по ним огонь из стрелкового оружия. Кроме того работало ПВО по воздушной цели.

Он также подчеркнул, что военные корабли Российской Федерации не пострадали:

От взрывов уничтоженных морских беспилотников врага в зданиях на Ленина, 2, а также в доме Москвы выбило стекла. Никто из людей не пострадал.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе по Джанкою.