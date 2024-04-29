В эфире национального телемарафона спикер ВС ВСУ объяснил, что иногда во время воздушных атак российских оккупационных сил на нашу страну у военнослужащих есть ограниченное время для идентификации типов БПЛА, которые запустил враг, информирует «НБН».

По словам майора, так происходит из-за короткого времени подлета беспилотников, ведь по причине недолгого периода пребывания дронов в воздушном пространстве достаточно сложно установить их тип.

Евлаш напомнил, что, когда россияне ударили БПЛА по городам на юге, в частности по Николаеву, с момента запуска прошло немного времени. Оккупанты атаковали беспилотниками с захваченной территории Херсонской области и до места подлета прошло всего полчаса. Поэтому было сложно установить, какие именно дроны летят.

Представитель ВС ВСУ рассказал, что сейчас специалисты устанавливают тип пяти БПЛА, которыми ВС РФ атаковали в ночь на воскресенье, 28 апреля. Однако, как отметил майор, не стоит здесь искать сенсаций, вероятно враг нанес удар дронами-камикадзе «Шахед».

Напомним, в областной военной администрации и ГСЧС рассказали о последствиях удара беспилотников по Николаеву 28 апреля.