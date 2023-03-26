Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные Министерства обороны Великобритании.

Как говорится в источнике, вторая группа, состоящая из артиллеристов Вооружённых сил Украины уже фактически завершает свои обучения на 155-мм самоходный артиллерийских гаубицах AS90 в Великобритании. Вскоре украинские военные смогут вернуться домой и защищать свою территорию от врага.

Также примечательно, что в процессе обучения украинских военных участие взяло около 1000 британских военнослужащих в рамках программы Министерства обороны страны. К слову, всё обучения проходят также на объектах Минобороны в разных частях страны.

Также отмечается, что Великобритании стала первым государством, которое передало Украине основные боевые танки европейского производства. Ими стали Challenger 2. Помимо этого Британия также передала несколько гаубиц AS90.

Напомним, что мы также рассказывали о том, что в британской разведке предупредили Украину о том, что Россия начала получать иранские дроны-камикадзе на постоянной основе