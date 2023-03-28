Как информирует «НБН», в утренней сводке Генштаба говорится, что противовоздушная оборона нашей страны уничтожила четырнадцать из пятнадцати выпущенных врагом «Шахедов».

Дословно из обнародованного сообщения:

В ночное время противник для нанесения ударов по территории нашей страны запустил 15 ударных беспилотников «Шахед». Нащим защитникам удалось уничтожить четырнадцать из них.

При этом в штабе добавили, что сейчас существует весьма высокая вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по территории всей Украины.

Напомним, ранее в ВС ВСУ пояснили, почему в ночное время усложняется работа мобильных групп ПВО.