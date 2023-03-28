Как информирует «НБН», кадры уничтожения вражеского беспилотника в ночном небе Украины опубликовало на своей странице в социальной сети «Фейсбук» воздушное командование «Центр».

На кадрах можно увидеть, как Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат во время ночной атаки.

В своем сообщении к обнародованным кадрам представители воздушного командования «Центр» написали:

Видео уничтожения вражеского беспилотного летательного аппарата. В украинском небе нет места оккупационным силам.

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях ночной атаки России БПЛА «Шахед» по Днепру.