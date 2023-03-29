Украинские политики и аналитики на Западе основывали свои прогнозы о «большом наступлении» российских оккупантов в том числе на том, что осенью страна-агрессор в ходе мобилизации пополнила ряды путинских войск на 300 000 захватчиков.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

В феврале армия России пошла в наступление, которое не оправдало ожиданий Кремля. Оккупанты получили минимальные выгоды ценой колоссальных потерь до 200 000 ранеными и убитыми. Наступательные операции на сегодня могут проводить лишь 10% ВС РФ.

Американский военный эксперт Роб Ли заявил, что у страны-агрессора просто нет возможностей для «большого наступления». Захватчики способны одержать только несколько болезненных побед на истощение. Они не могут пробить оборону ВСУ так, чтобы это изменило ход боевых действий.

Эксперт прокомментировал намерение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу увеличить вооруженные силы страны до 1,5 миллиона бойцов. Ли уверен, что это сигнал о подготовке россиян к затяжной войне.

Отметим, в американском Институте изучения войны заявили, что в РФ побаиваются контрнаступления украинских войск.