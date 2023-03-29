В интервью ERR глава оборонного ведомства сообщил, что армия Украины готовится к весеннему контрнаступлению. Масштабная контратака ВСУ должна начаться в течение апреля-мая, информирует «НБН».

По словам министра, сроки будут зависеть от погодных условий, так как для проведения масштабной операции нужно, чтобы земля не была влажной. Резников отметил, что Генеральный штаб планирует контрнаступление на нескольких направлениях.

Также глава Минобороны считает, что в контратаке украинских защитников можно будет увидеть современные немецкие танки Leopard, которые наша страна получила от государств-союзников.

Резников убежден, что в этом году для Украины произойдут очень позитивные изменения и ВСУ продолжат деоккупацию временно захваченных российскими оккупантами территорий.

Напомним, аналитики Института изучения войны рассказали, способно ли успешное украинское контрнаступление убедить кремлевского диктатора Владимира Путина смириться с поражением РФ.