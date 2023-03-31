В эфире «24 канала» Бариев сообщил, что россияне усиленно готовятся к возможному наступлению украинских войск на Крым, для чего роют траншеи прямо на побережье, информирует «НБН».

Нет сомнения в том, что будет происходить деоккупация полуострова и у «помощников» оккупантов. По его словам, местные коллаборанты, у которых есть деньги, пытаются купить недвижимость за рубежом, в частности в Турции, ищут пути для «эвакуации».

Все чаще россияне из Крыма вывозят свои семьи, однако остаются граждане страны-агрессора, которые все же не теряют веру в то, что «вторая армия мира» защитит их.

Член Меджлиса утверждает, что на полуострове нарастает паника на всех уровнях, признаком чего является остановка строительного бизнеса на фоне возможного освобождения Крыма.

Кроме того, россияне в Сети начали активно распродавать бытовую технику и вещи, купленные ими два-три года назад. Это говорит об их намерении уезжать.

Красноречиво свидетельствует о подготовке оккупантов и предателей Украины к приходу ВСУ и создание «главой» Крыма Сергеем Аксеновым своей «карманной армии». Гауляйтер пытается сказать, что он создаст из местных «защитную бригаду» для обороны полуострова.

Напомним, что ставленник Кремля в Крыму создал свою ЧВК «Конвой». Журналисты рассказали, что известно о подразделении Аксенова.