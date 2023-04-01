Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как стало известно, бывший наместник УПЦ МП митрополит Павел или как его ещё называют «Паша Мерседес» прокомментировал телефонную запись, на которой он говорит, что люди в Херсоне радуются российским флагам.

Павел заявил, что он может быть где-то в шутку сказал что-то подобное, но при этом отметил, что у него есть свой «разум». Ну а о том, его голос на видеозаписи или нет Петр Лебедь сказал что «это известно только одному Господу».

Также в зале суда «Паша Мерседес» рассказал о том, что всё что ему предъявляют является полной неправдой и он вовсе никогда не был на стороне агрессии, а также не поддерживал ни одну из сторон.

Известно, что представители украинской прокуратуры требуют от суда в качестве меры пресечения выбрать митрополиту Павлу круглосуточный домашний арест.

Ранее мы писали о том, что СБУ проводит обыски в доме митрополита Павла.