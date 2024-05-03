Плетенчук в эфире национального телемарафона сообщил, что на юге страны ситуация не изменилась, оккупанты не оставляют попыток восстановить свое положение. За прошедший день ВС РФ осуществили 11 штурмов, информирует «НБН».

По словам спикера ОК «Юг», в основном вражеские штурмы происходят на Херсонском и Запорожском направлениях. Россиянам не дает покоя плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра, они безуспешно пытаются выбить украинских морпехов из села Крынки. Такая же ситуация на Запорожье в селе Работино.

Представитель Сил обороны юга отметил, что путинские войска на Херсонщине пытаются вернуть контроль над островом Нестрыга под прикрытием БПЛА и артиллерии, однако вынуждены передвигаться малыми группами. У захватчиков на пути есть большое препятствие – река Днепр, поэтому им приходится использовать лодки. В этот момент из-за нахождения на открытой местности армия РФ несет потери.

Ранее пресс-секретарь объяснил важность возвращения контроля ВСУ над островом Нестрыга.