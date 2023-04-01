Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальный сайт Службы безопасности Украины.

Как стало известно, митрополит Павел, а точнее Петр Лебедь в действительности делал заявления, в которых оправдывал действия страны-агрессора. Об этом свидетельствуют перехваченные переговоры Лебедя. Помимо этого, он также был причастен к разжиганию религиозной розни, оскорблению чувств верующих, унижению их взглядов, а также он пытался сформировать враждебные взгляды среди них.

По этому поводу высказался глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он заявил, что закон один для всех и ряса не даёт уверенности в том, что у человека всегда чистые намерения, поэтому митрополит Павел понесет наказание так, как и должно быть по закону.

Согласно уголовному кодексу Украины митрополиту Павлу предъявляют две статьи. Это статья 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений), а также статья 436-2 (отрицание российской агрессии в отношении Украины, а также оправдание их действий).

Помимо этого власти также лишили гражданства 19 священнослужителей УПЦ московского патриархата.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что СБУ проводит обыски в доме митрополита Павла.