Как информирует «НБН», некоторые детали о ситуации в городе и вокруг него рассказала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

Дословно из заявления Анны Маляр:

Вражеские силы осуществляют попытки задействовать не только боевиков ЧВК «Вагнер», но и профессиональные подразделения десантников.

Согласно словам высокопоставленного чиновника, даже то, что РФ несет высокие потери в личном составе, не останавливает агрессора.

Защитникам Украины приходится в сложных условиях останавливать продвижение противника, — добавила она.

Говоря о реагировании военного руководства Украины на то, что происходит на Бахмутском направлении, Анна Маляр отметила:

Реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач, а также принципов военной целесообразности.

Напомним, ранее мы уже писали о стремлении России в полной мере захватить Бахмут.