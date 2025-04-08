Шуварский сообщил, что с начала полномасштабной войны в деоккупированных регионах страны от российских мин пострадали 1158 гражданских. Из них 335 человек погибли, в частности 18 детей, информирует издание «НБН» со ссылкой на Минобороны Украины.

Начальник управления противоминной деятельности рассказал, что угроза взрывоопасных остатков войны влияет на жизнь более 6 миллионов граждан, особенно в освобожденных от врага областях.

Полковник объяснил, что захватчики устанавливают взрывчатку бессистемно, в частности в жилых районах, на дорогах и сельскохозяйственных полях. 75% подрыва гражданских связаны именно с минами.

По его словам, наиболее загрязнены боеприпасами три области – Харьковщина, Николаевщина и Херсонщина. В этих регионах произошло более 50% несчастных случаев из-за детонации мин.

Шуварский добавил, что с начала полномасштабного вторжения саперы Сил обороны обнаружили и ликвидировали почти 920 000 взрывоопасных предметов.

Напомним, власти Кривого Рога уточнили данные о состоянии раненых в результате обстрела города 4 апреля.