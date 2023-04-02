Как информирует «НБН», также Андрей Цаплиенко опубликовал в Телеграм-канале видео момента большого взрыва на вышеуказанном заводе.

В это же время Цаплиенко прокомментировал видео взрыва следующим образом:

«Давай, заказывай вторую», — военные говорят, что это попадание ракеты «Точка-У» по месту размещения оккупантов на территории завода «АЗОМ» в Бахмуте.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что под Бахмутом в боях на независимость Украинского государства погиб доброволец из Беларуси с позывным «Моджахед».