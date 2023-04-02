Как информирует «НБН», согласно данным Генштаба на утро, 2 апреля, военные Украинского государства ликвидировали за сутки 560 российских военнослужащих. Таким образом, общее количество потерь в живой силе врага достигла 174 тысяч и 550 человек.

Помимо того, за последние сутки украинские защитники уничтожили два танка, 5 единиц ББМ, 4 артиллерийских системы, 1 беспилотный летающий аппарат, а также девять единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что по заводу «АЗОМ» в Бахмуте, который захватили российские войска, «прилетела» ракета «Точка-У». В Сети были обнародованы резонансные кадры момента взрыва.