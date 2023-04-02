Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в Телеграм, захватнические силы пытаются продвигаться в центр Бахмута. Более того, согласно ее словам, на отдельных участках у них есть незначительные переменные успехи.

Также Маляр подчеркнула, что войска РФ пытаются взять в окружение город Авдеевка.

В Министерстве обороны отметили, что ситуация на восточных участках фронта в Украине по-прежнему остается тяжелой. Войска Путина идут в наступление на четырех направлениях. Речь идет о Лиманском, Авдеевском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Но пока что все это безуспешно.

Анна Маляр отмечает, что самые большие усилия Россия сосредоточила на том, чтобы захватить Бахмут в полной мере. Войска Путина пытаются продвигаться к центру города. На некоторых участках они имеют незначительные переменные успехи. При этом захватчики России не могут оккупировать весь населенный пункт. В городе и вокруг него продолжаются ожесточенные боевые действия.

Также известно о том, что путинские войска ведут наступление на Авдеевку с целью ее окружения. Бои также продолжаются в Марьинке и Белогоровке.

Напомним, ранее мы уже писали о сильном взрыве на заводе «АЗОМ» в Бахмуте, который оккупировали войска РФ.