В интервью изданию LIGA.net вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров отреагировал высказывание члена Комиссии ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского относительно вручения повесток с помощью соцсетей и мессенджеров, информирует «НБН».

Представитель Минцифры считает, что народный депутат мог некорректно высказаться, либо его фразу об альтернативном способе вручения повесток вырвали из контекста.

Министр объяснил, что нет технической возможности запустить рассылку повесток через соцсети и мессенджеры, в частности в этом году. Причиной является отсутствие привязки верифицированного номера телефона к идентификатору реестра военнообязанных.

Ранее в Минцифры рассказали, будут ли отправлять повестки военнообязанным гражданам через госприложение «Дія».