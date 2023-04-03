Американское издание The Wall Street Journal пишет, что обе воюющие стороны находятся под большим давлением из-за сокращения запасов артиллерийских снарядов, информирует «НБН».

При этом, по данным разведки Великобритании, ВСУ уничтожили вражеские контрбатарейные радары, которые оккупанты применяли для поиска и ликвидации артиллерийских установок защитников.

Кроме того, путинские оккупационные силы потеряли многих из 3000 000 мобилизованных в сентябре, десятки тысяч новобранцев были отправлены на захват Бахмута. В военной операции РФ задействовала и ЧВК «Вагнер», которая завербовала в свои ряды российских заключенных.

Журналисты отмечают, что Украина защищала свое решение продолжать оборону Бахмута, несмотря на призывы западных лидеров вывести оттуда войска.

В материале цитируют старшего военного советника делегации Великобритании в ОБСЕ в Европе Яна Страббса, который констатировал, что украинские силы в Бахмуте смогли серьезно ослабить вражескую армию, ликвидировав или ранив около 30 000 оккупантов с начала сражений за город.

По его словам, благодаря существенным потерям, которые защитники нанесли путинским силам в районе Бахмута, похоже, наступление «второй армии мира» на город остановилось.

Ранее в ВСУ опровергли заявление российского олигарха и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что оккупанты «юридически захватили» Бахмут.