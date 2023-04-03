Как информирует «НБН» со ссылкой на «Судебный репортер», Шевченковский районный суд Киева, третьего апреля вынес приговор Холодному в виде лишения свободы на шесть лет. Кроме того, Фемида запретила ему управлять транспортными средствами на протяжении трех лет.

Так, он был признан виновным в нарушении ПДД, что повлекло собой очень тяжкие телесные последствия у потерпевших.

Кроме того, суд удовлетворил иск военного госпиталя относительно того, что с Холодного нужно взыскать 249 тысяч гривен на лечение потерпевших.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что суд вынес приговор экс-чиновнику Минобороны.