Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Одесской РВА в социальной сети «Фейсбук».

Дословно из заявления начальника Одесской РВА Юрия Крука:

Вражеские силы буквально только что нанесли удары по Одессе и Одесскому району ударными беспилотниками. По результатам работы ПВО есть некий ущерб. Хотим подчеркнуть в очередной раз, что в военное время невозможно комментировать или выставлять в социальных сетях все события.

Согласно его словам, продолжается боевая работа украинских военнослужащих. Однако не исключена вторая волна атаки.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что ВСУ получат новые БПЛА.