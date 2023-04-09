Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Крым.Реалии».

Отмечается, что богослужения проводились в часовне, которая располагается вблизи костела святого Климента Римского. Само же здание костела закрыто по причине неудовлетворительного состояния, о чем отмечает издание.

Как говорится в материале издания, первая утренняя служба проводилась на украинском языке, а вторая – на русском. Также местная громада проводит богослужение на польском.

Насколько известно, католики со всего мира празднуют Пасху именно сегодня.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что МВД объявило в розыск священника УПЦ МП, который в храме в Хмельницком избил украинского защитника.