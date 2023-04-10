Как информирует «НБН», омбудсмен заявил, что Украина за все время войны освободила из плена РФ более двух тысяч защитников нашей Родины.

Дословно из его заявления:

Вместе с сегодняшним обменом количество военнопленных бойцов ВСУ, которых удалось освободить, достигло 2105 человек.

Кроме того, он добавил, что у властей России есть приблизительные данные относительно того, сколько человек продолжают находиться в плену РФ. Однако говорить об этом количестве сейчас нельзя.

Напомним, ранее мы уже писали о провокации российского омбудсмена относительно обмена военнопленными.