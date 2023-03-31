О том, что Киев в очередной раз призвал Москву опубликовать полные списки украинцев, находящихся во вражеском плену, в ответ на скандальное заявление «омбудсмена» РФ Татьяны Москальковой, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Как стало известно, уполномоченная по правам человека страны-агрессора Татьяна Москалькова, уже исключенная из «Международного института омбудсмена», озвучила своеобразное пропагандистское заявление, следуя которому выступила с обвинениями в сторону Украину относительно нежелания обмениваться военнопленными, и сопроводила свои слова перечнем из 133 фамилий захваченных украинцев.

Представители украинского штаба отметили, что пока единственный позитив в подобных провокационных действиях – открытая публикация списков, которыми Россия косвенно подтверждает пребывание граждан Украины в неволе. Соответственно, «госпоже Москальковой» предложили «обнародовать все списки украинцев, которые находятся во вражеском плену: информацию, которую государство-агрессор старательно скрывает от Украины и международных организаций».

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