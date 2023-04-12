Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Ермак прокомментировал распространяемое пользователями видео.

В частности, глава Офиса президента Украины написал:

За все будет ответственность.

Стоит отметить, что подтверждения достоверности данного видео пока что нет. Однако это точно не первый случай, когда российские военнослужащие подвергают жестким пыткам и казням не только украинских защитников, но и мирное население Украины.

В частности, не так давно в Сети появилось видео, как российские оккупанты расстреливают бойца Вооруженных сил Украины только за то, что тот произнес слова «Слава Украине».