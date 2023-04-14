В интервью изданию Vogue Ukraine Зеленская рассказала, что она выполняет все рекомендации психологов от техник правильного дыхания до составления списка простых занятий, которые помогают бороться с тревожностью, информирует «НБН».

По словам первой леди, перечень дел, которые ее успокаивают, не отличаются оригинальностью. Ей нравится что-то приводить в порядок – сделать уборку, помыть посуду, разложить вещи или выбросить лишнее. Также Зеленской помогают прогулки и спорт.

Жена украинского лидера призналась, что очень хочет в отпуск, однако о таком отдыхе не позволяет себе думать, поскольку это печальные мысли. Первая леди добавила, что ее держит ответственность и работа: когда распланирован день, нет времени задумываться над тем, сколько еще нужно «бежать».

Ранее Зеленская рассказала, что сказала бы Путину при встрече.