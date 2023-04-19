Как информирует «НБН», об этом заявила во время телемарафона министр по реинтеграции временно оккупированной территории Украины Ирина Верещук.

Дословно из ее заявления:

В городе Бахмут до сих пор продолжают оставаться дети. Однако теперь к ним все более трудно добраться. Вам прекрасно известно, что делает враг. Как следствие, мы все делаем для того, чтобы в приближенных к Бахмуту селах как можно меньше было детей и как можно меньше там находилось женщин и тех, кто не может себе помочь.

При этом Верещук не уточнила, сколько детей осталось в Бахмуте, однако добавила, что из 21 населенного пункта Донецкой области продолжается принудительная эвакуация.

Напомним, ранее мы писали о том, как в настоящее время выглядит Бахмут.