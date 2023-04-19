В эфире «Свобода.Утро» нардеп отметил, что деоккупация левого берега Херсонской области создаст условия для дальнейшего продвижения защитников, однако это будет очень нелегко, информирует «НБН».

По словам Костенко, ВСУ необходимо освободить левобережье Херсонщины, создать условия для того, чтобы Крым стал островом, ликвидировать мост в Керченском заливе и лишь после этого можно будет говорить о дальнейшем продвижении.

Он уточнил, что украинским войскам нужно пройти коридор в 80 километров в направлении Бердянска и Мелитополя, который должен быть шириной в минимум 30-40 километров, чтобы россияне не смогли замкнуть наших бойцов. Эти 160 километров открытого фронта должны снабжать резервами, что должно учитывать военное руководство.

Как сообщалось, в Сети появились кадры подготовки украинских защитников к контратаке.