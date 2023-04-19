Фактчекеры волынского проекта «Брехунець» в соцсетях активно распространяются сообщения от якобы представителей «ПриватБанка», которые предлагают украинцам «помощь от благотворительного фонда», информирует «НБН».

Гражданам присылают фейковый линк: blago-privat24.pce6.site/?fbclid=IwAR06aWhN_0a1qFuPET-cRgcL7wvoE-4OfreRGDJ3ZMFh2M6bvz-jtHmMykg. Мошенники призывают перейти по ссылке и нажать кнопку для «получения денег».

Когда жертвы аферы нажимают на линк, появляется окно с полем для ввода номера телефона, на фоне которого размыто изображен персональный кабинет «Привата24».

Фактчекеры отмечают, что мошенникам нужны номера телефонов украинцев, чтобы добраться до их банковских карточек. Возможно, они выманивают также логины и пароли для входа в аккаунты приложения.

В «ПриватБанке» подтвердили, что этот сайт является фейковым и не имеет никакого отношения к финансовому учреждению и его благотворительному фонду.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, как мошенники наживаются на пострадавших от войны гражданах.